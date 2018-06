Kronzeuge bietet IOC Hilfe bei Dopingermittlungen gegen Russland an

Moskau (dpa) - Der Kronzeuge für die jüngsten Doping-Anschuldigungen gegen Russland bietet dem Internationalen Olympischen Komitee Hilfe bei der Aufklärung an. Grigori Rodschenkow, ehemals Chef des russischen Doping-Kontrolllabors, schrieb dem IOC und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA einen entsprechenden Brief. Dieser lag der US-Nachrichtenagentur AP vor. Rodschenkow bezeichnet sich selbst als Vater des staatlichen, systematischen Dopingprogramms. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi seien 15 russische Medaillengewinner gedopt gewesen. Mit Hilfe gefälschter Urinproben sei das Doping verschleiert worden, sagte Rodschenkow "New York Times" (Donnerstag).

Russisches Sportministerium: Proben konnten nicht vertauscht werden

Moskau (dpa) - Russische Dopingkontrolleure haben nach Angaben des Sportministeriums bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 keine Gelegenheit gehabt, Urinproben auszutauschen. Das sagte Vizesportminister Juri Nagornych am Freitag in Moskau. Er wies damit Behauptungen des früheren Leiters des Moskauer Kontrolllabors, Grigori Rodschenkow, zurück. Es habe auch keine Dopingprogramme gegeben, um russischen Sportlern zum Sieg zu verhelfen. Rodschenkow hatte erklärt, von 33 russischen Medaillengewinnern in Sotschi seien 15 gedopt gewesen. Deren belastete Proben seien nachts im Labor heimlich gegen unbelastete ausgetauscht worden. Vizeminister Nagornych schloss rechtliche Schritte gegen die US-Zeitung nicht aus.

Nach Doping-Gerüchten: Komplette Mannschaft von FK Rostow getestet

Moskau (dpa) - Dopingkontrolleure des Fußball-Weltverbandes FIFA haben am Donnerstag nach einem Ligaspiel unangekündigt die komplette Startelf des russischen Tabellen-Zweiten FK Rostow getestet. Dies teilte der FIFA-Medizinchef Jiri Dvorak der Nachrichtenagentur AP am Rande des FIFA-Kongresses in Mexiko-Stadt mit, nachdem Rostows Spieler im Anschluss an den 3:1-Sieg bei Dynamo Moskau Dopingproben abgeben mussten. Hintergrund sind Gerüchte, das im Vorjahr noch vom Abstieg bedrohte Team nutze das inzwischen verbotene Meldonium.

Top-Torjäger Ibrahimovic bestätigt Abschied von Paris St. Germain

Paris (dpa) - Der schwedische Starstürmer Zlatan Ibrahimovic hat seinen Abschied vom französischen Fußball-Meister Paris St. Germain bekanntgegeben. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb der 34-Jährige am Freitag unter einem Bild des Stadions: "Mein letztes Spiel morgen im Prinzenpark. Ich kam als König und ging als Legende." Schon vor Wochen hatte Ibrahimovic seinen Abschied angedeutet. Sein Vertrag bei PSG läuft Ende Juni aus, zuletzt war er mit Clubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht worden. Über einen neuen Verein machte der Torjäger zunächst keine Angaben. 2012 war Ibrahimovic vom AC Mailand in die französische Hauptstadt gewechselt.

Gerüchte über angebliche Manipulationen in Spaniens Fußball-Liga

Madrid (dpa) - Gerüchte über angebliche Manipulationen von Spielausgängen im Kampf gegen den Abstieg haben einen Schatten auf das Saisonfinale in der spanischen Fußball-Liga geworfen. Wie die Zeitung "El Mundo" am Freitag berichtete, leitete die Profi-Liga (LFP) Ermittlungen wegen des Spiels Real Sociedad San Sebastián gegen Rayo Vallecano (2:1) vom vorigen Wochenende ein. Demnach soll der Verdacht bestehen, dass einzelne Spieler des Abstiegskandidaten Rayo die Partie absichtlich verloren haben sollen.

Japan geht Bestechungsvorwürfen wegen Olympia 2020 nach

Tokio (dpa) - Japan will nun doch Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit der Vergabe der Olympischen Spiele 2020 an Tokio nachgehen. Die Sportbehörde wies nach Angaben japanischer Medien das Japanische Olympische Komitee (JOC) sowie die Stadtverwaltung Tokios am Freitag an, verdächtige Zahlungen zu überprüfen, die die Vergabe der Spiele an Tokio beeinflusst haben könnten. Französische Ermittler hatten am Vortag von einer verdächtigen Millionenzahlung berichtet. Das Organisationskomitee in Tokio hatte daraufhin zunächst jeglichen Verdacht von Schmiergeldern zurückgewiesen.

Vorwürfe des "Motor-Dopings" bei Tour de France 2015

Paris (dpa) - Das Thema "Motor-Doping" im Radsport hat nun auch die Tour de France erreicht. Jean-Pierre Verdy, der bis 2015 Direktor des Kontrollbereichs der französischen Anti-Doping-Agentur AFLD war, bestätigte am Freitag dem Magazin "Tour" Vorwürfe, die zuvor in einem TV-Beitrag des französischen Senders France 2 geäußert worden waren. Danach waren bei der Tour de France 2015 rund ein Dutzend Fahrer teilweise mit verstecktem Motor gefahren.

Nationalmannschaft beendet Länderspieljahr mit Test gegen Italien

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird das Länderspieljahr 2016 mit einem Testspiel gegen Italien beenden. "Wir wollen uns immer mit den besten Mannschaften der Welt messen, nur so können wir uns weiterentwickeln", sagte Teammanager Oliver Bierhoff am Freitag in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw wird am 15. November in Italien antreten, der Spielort wird noch festgelegt.

Supercup zwischen BVB und Bayern am 14. August in Dortmund

Frankfurt/Main (dpa) - Das Duell um den Supercup 2016 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München findet am 14. August in Dortmund statt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mit. Beide Clubs sind unabhängig vom Ausgang des DFB-Pokalfinales am 21. Mai in Berlin bereits für den Supercup qualifiziert. Für den Fall, dass der deutsche Meister auch DFB-Pokalsieger ist, sieht die Spielordnung die Teilnahme des Meisterschaftszweiten an dieser Partie vor.

Keine offizielle Hummels-Verabschiedung bei Borussia Dortmund

Dortmund (dpa) - Fußball-Weltmeister Mats Hummels wird bei seinem letzten Heimspiel für Borussia Dortmund am Samstag gegen den 1. FC Köln nicht offiziell verabschiedet. "Das hängt damit zusammen, dass unsere Saison noch nicht beendet ist", sagte BVB-Mediendirektor Sascha Fligge am Freitag mit dem Hinweis auf das Pokalfinale gegen den künftigen Hummels-Club FC Bayern München eine Woche später.

Bayern im DFB-Pokalfinale definitiv ohne Robben

München (dpa) - Der FC Bayern München muss im Endspiel um den DFB-Pokal in einer Woche in Berlin definitiv ohne Arjen Robben auskommen. "Nein, keine Chance", sagte Trainer Pep Guardiola am Freitag im München. Robben fehlt den Bayern wegen einer hartnäckigen Adduktorenverletzung. Der niederländische Offensivspieler kam zuletzt in der Bundesliga Anfang März gegen Borussia Dortmund zum Einsatz.

Kerber nicht bei Tennisturnier in Nürnberg

Nürnberg (dpa) - Angelique Kerber hat ihre Teilnahme beim WTA-Turnier von Nürnberg in der kommenden Woche abgesagt. Die Kielerin leide an einer Schulterverletzung, wie sie am Freitag mitteilte. Die 28 Jahre alte Australian-Open-Siegerin war bei der Sandplatzveranstaltung am Nürnberger Valznerweiher topgesetzt. "Ich bin so traurig, dass ich nicht vor dem fantastischen Heim-Publikum antreten kann", twitterte Kerber. Die Fed-Cup-Spielerin hatte im Vorjahr in Nürnberg vor dem Halbfinale wegen Rückenproblemen zurückziehen müssen.

Formel-1-Pilot Rosberg mit Tagesbestzeit in Spanien

Barcelona (dpa) - Nico Rosberg hat zum Auftakt des Großen Preises von Spanien die Tagesbestzeit aufgestellt. Der WM-Spitzenreiter verwies am Freitag in der schnelleren zweiten Formel-1-Einheit am Nachmittag Kimi Räikkönen mit 0,254 Sekunden auf den zweiten Platz. Hinter dem Finnen im Ferrari reihte sich Titelverteidiger Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil mit 0,719 Sekunden Rückstand ein. Vierter wurde Sebastian Vettel im zweiten Ferrari.

NBA-Playoffs: Oklahoma City zieht in West-Endspiele ein

Oklahoma City (dpa) - Die Oklahoma City Thunder haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt. Das Team um Superstar Kevin Durant konnte das sechste Spiel der Halbfinal-Serie in der Western Conference mit 113:99 für sich entscheiden. Damit gewann Oklahoma City die Serie mit 4:2 und erreichte die Endspiele im Westen. Dort wartet nun in Titelverteidiger Golden State Warriors das beste Team der Vorrunde.

San Jose Sharks komplettieren Halbfinale in der NHL

San Jose (dpa) - Die San Jose Sharks haben als letzte Mannschaft das Halbfinale in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erreicht. Die Kalifornier gewannen das entscheidende siebte Spiel der zweiten Playoff-Runde gegen die Nashville Predators am Donnerstag (Ortszeit) klar mit 5:0. In den Endspielen um die West-Meisterschaft treffen die Sharks auf die St. Louis Blues. Um den Titel im Osten spielen die Pittsburgh Penguins mit dem deutschen Profi Tom Kühnhackl und Tampa Bay Lightning.

Chagaev-Besieger Browne wegen Dopings gesperrt

Hamburg (dpa) - Der australische Profiboxer Lucas Browne ist wegen Dopings für sechs Monate gesperrt worden. Zudem wurde ihm der WM-Titel der WBA im Schwergewicht aberkannt, wie der Weltverband mitteilte. Browne hatte den in Hamburg lebenden Usbeken Ruslan Chagaev am 5. März in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny durch K.o. in der zehnten Runde besiegt. In der Dopingprobe danach wurde ihm die Einnahme des verbotenes Mittels Clenbuterol nachgewiesen.