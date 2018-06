Wien (AFP) Österreich verzichtet vorerst auf Grenzkontrollen am Brenner-Pass. Schärfere Kontrollen in den Zügen durch italienische, österreichische und deutsche Beamte hätten zu einem deutlichen Rückgang der Flüchtlinge geführt, sagte der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem italienischen Kollegen Angelino Alfano an dem Alpenpass.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.