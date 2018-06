Berlin (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel will heute am Rande eines Besuchs in Saarbrücken mit dem saarländischen Linksfraktionschef Oskar Lafontaine zusammentreffen. Der Gesprächswunsch sei von Gabriel ausgegangen, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf SPD-Kreise. Es gehe um einen politischen Austausch ohne konkrete Themen. Der frühere SPD-Chef Lafontaine gilt seit seinem Rücktritt als Finanzminister unter Kanzler Gerhard Schröder und seinem Wechsel zur Linkspartei als Reizfigur in der SPD.

