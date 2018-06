Moskau (AFP) Die Rücktritte von drei Chefredakteuren einer unabhängigen russischen Mediengruppe haben Spekulationen über eine Einflussnahme des Kreml ausgelöst. Das Unternehmen RBK, das dem Milliardär Michail Prochorow gehört, erklärte die Rücktritte am Freitag in einem Kommuniqué mit Differenzen "in wichtigen Fragen". Es habe zuletzt viele Diskussionen über den Kurs von RBK gegeben, "ohne dass wir zu einer gemeinsamen Position kommen konnten".

