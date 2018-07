Johannesburg (AFP) Zehntausende Arbeiter in der südafrikanischen Goldindustrie und ihre Familien können eine millionenschwere Sammelklage gegen Bergbaukonzerne wegen schwerer Atemwegserkrankungen einreichen. Ein Gericht in Johannesburg gab am Freitag grünes Licht. Richter Phineas Mojapelo sagte, eine Sammelklage sei "die einzig realistische Option" für die Geschädigten, gegen die Unternehmen vorzugehen.

