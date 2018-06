Köln (dpa) - Die 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie erhalten in zwei Stufen mehr Geld. Von Juli an werden die Entgelte um 2,8 Prozent erhöht, von April 2017 an um weitere 2 Prozent. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung von 150 Euro. Das teilte die IG Metall mit. Die Vereinbarung werde von allen Tarifbezirken übernommen, sagte ein Sprecher des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. In dem größten deutschen Wirtschaftszweig arbeiten 3,8 Millionen Menschen. Mit der Einigung haben beide Seiten eine Eskalation des Tarifkonflikts verhindert.

