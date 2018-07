Rom (SID) - Novak Djokovic hat seine Siegesserie im Dauerduell mit Rafael Nadal ausgebaut und steht im Halbfinale des ATP-Masters von Rom. Der Weltranglistenerste aus Serbien gewann gegen den siebenmaligen Turniersieger aus Spanien nach 2:24 Stunden 7:5, 7:6 (7:4), es war sein siebter Erfolg nacheinander gegen Nadal. Von insgesamt 49 Aufeinandertreffen - kein Duell hat es in der Geschichte des modernen Tennis häufiger gegeben - hat Djokovic nun 26 Matches gewonnen.

"Ich habe in den entscheidenden Momenten die Nerven behalten", sagte der 28-Jährige nach der hochklassigen Partie: "Gegen Nadal auf Sand zu gewinnen, ist die ultimative Herausforderung. Wir dürfen nicht vergessen, dass er in Form ist. Er hat in Monte Carlo und Barcelona gewonnen und in den letzten Wochen sehr gut gespielt."

Djokovic hat damit weiterhin die Chance, das mit 4,3 Millionen Euro dotierte Sandplatzturnier im Foro Italico zum dritten Mal nacheinander zu gewinnen. Im Halbfinale trifft er auf den Japaner Kei Nishikori. Das zweite Match um den Einzug ins Endspiel bestreiten Andy Murray (Großbritannien) und Lucky Loser Lucas Pouille (Frankreich).

Djokovic lag in beiden Sätzen jeweils mit Break in Rückstand, im zweiten Durchgang wehrte er vor den Augen seines Trainers Boris Becker sogar fünf Satzbälle ab. Seine letzte Niederlage gegen Nadal, der sich im Viertelfinale von Rom am linken Fuß behandeln ließ, liegt fast zwei Jahre zurück. Im Finale der French Open 2014 unterlag Djokovic in vier Sätzen. Der Grand-Slam-Titel in Roland Garros fehlt Djokovic noch immer in seiner Sammlung. Das Turnier in Paris startet in diesem Jahr am 22. Mai.

Bei den Frauen spielen im Foro Italico die topgesetzte Serena Williams (USA) und Irina-Camelia Begu aus Rumänien um den Einzug ins Finale. Im zweiten Halbfinale am Samstag treffen die Spanierin Garbine Muguruza und Madison Keys (USA) aufeinander. Die deutschen Spielerinnen um Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) waren früh ausgeschieden.