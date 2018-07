Istanbul (AFP) Bei Einsätzen des türkischen Militärs gegen Stellungen der PKK sind acht Soldaten und sechs Kämpfer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans getötet worden. Wie die türkische Armee am Freitag mitteilte, starben sechs Soldaten bei Gefechten mit kurdischen Rebellen nahe einer Militärbasis in Cukurca in der Provinz Hakkari im kurdisch geprägten Südosten des Landes, acht weitere wurden verletzt. Zwei weitere Soldaten starben beim Absturz eines Militärhubschraubers, der zur Verstärkung kam.

