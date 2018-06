Tunis (AFP) Bei Razzien in Tunesien sind nach Regierungsangaben fast 40 mutmaßliche Islamisten festgenommen worden. Zunächst seien bei einem Einsatz in Mnihla nahe der Hauptstadt am Mittwoch zwei "gefährliche und gesuchte Terroristen" getötet worden, teilte das Innenministerium in Tunis am Donnerstag mit. 16 mutmaßliche Islamisten seien festgenommen worden. Bei weiteren Razzien seien anschließend 21 weitere Verdächtige festgenommen worden.

