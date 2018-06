Köln (AFP) Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat es am Freitagmorgen eine Einigung gegeben. Das sagten ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall sowie ein Vertreter des Arbeitgeberverbands Metall NRW. Details dazu wurden zunächst nicht mitgeteilt, beide Seiten verwiesen auf eine Pressekonferenz, die noch am Morgen abgehalten werden sollte.

