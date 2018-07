Washington (AFP) Der Streit um die Toilettenbenutzung durch Transgender in den USA weitet sich aus. Die Regierung von Präsident Barack Obama wies am Freitag Schulen und Universitäten des Landes an, die Diskriminierung von Transgendern bei der Benutzung der WCs zu unterlassen. Demnach müssen sie frei auswählen können, in welche Toiletten sie gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.