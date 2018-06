Frankfurt (dpa) - Starke Regenfälle und Gewitter haben in Hessen zu Flugausfällen, Überschwemmungen und Evakuierungen geführt. Am Flughafen Frankfurt wurden rund 60 Flüge gestrichen, es kam zu Verspätungen und Flugumleitungen. Auch Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt war vor dem Abstiegsendspiel in Bremen betroffen: Der gebuchte Flug wurde zunächst gestrichen, dann aber am frühen Abend mit erheblicher Verspätung nachgeholt. Die Einkaufsgalerie "MyZeil" in Frankfurt wurde evakuiert. Bei der Feuerwehr gingen mehrere Notrufe ein, meist ging es um überschwemmte Keller.

