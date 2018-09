Bonn (AFP) Nach dem Prügeltod eines 17-Jährigen in Bonn sind am Samstag Rechtsextreme und Gegendemonstranten auf die Straße gegangen. An dem von der rechten Szene organisierten Protestmarsch "Stoppt die Gewalt" im Bonner Stadtteil Bad Godesberg nahmen nach Angaben der Polizei rund 50 Demonstranten teil - deutlich weniger als von den Veranstaltern erwartet. Anlass waren Spekulationen über einen möglichen Migrationshintergrund der mutmaßlichen Schläger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.