Barcelona (SID) - Weltmeister Lewis Hamilton (England) geht von der Pole Position in den Großen Preis von Spanien am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky). Der Mercedes-Pilot verwies im Qualifying zum fünften Formel-1-Rennen der Saison in 1:22,000 Minuten WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (Wiesbaden/+0,280) und den Australier Daniel Ricciardo (Red Bull) auf die Plätze zwei und drei.

"Es war nicht ideal heute. Lewis war einfach schneller. Nichtsdestotrotz gibt es einige Chancen. Am Start kann einiges passieren", sagte Rosberg. "Das war eine unglaubliche Runde von Lewis", schwärmte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei RTL: "Aber auch Nico kann hier von Platz zwei ganz sicher um den Sieg fahren."

Youngster Max Verstappen (Niederlande) wurde im ersten Rennen nach seiner Beförderung von Toro Rosso zu Red Bull Vierter noch vor den enttäuschenden Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen (Finnland) und Sebastian Vettel (Heppenheim). "Wir kamen nicht so richtig in den Tritt. Unter den Bedingungen waren wir nicht gut genug. Aber morgen sollten wir besser da stehen", sagte Vettel: "Wenn wir schneller sind als die anderen, kommt man auch nach vorne."

Für Hamilton ist es die dritte Pole Position der Saison und die 52. seiner Karriere. Damit belegt er in der Bestenliste Platz drei hinter Rekordweltmeister Michael Schumacher (Kerpen/68) und Ayrton Senna (Brasilien/65).

Vor dem Rennen führt Rosberg das WM-Klassement nach vier Siegen zum Saisonauftakt mit der Maximal-Ausbeute von 100 Punkten an, dahinter folgt Hamilton (57) bereits mit einigem Abstand. Vettel (33) ist nach zwei Ausfällen in vier Rennen abgeschlagen.