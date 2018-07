München (SID) - Kapitän Philipp Lahm von Bayern München hat am Samstagnachmittag um 17.41 Uhr im strömenden Regen die Meisterschale entgegengenommen. Ligapräsident Reinhard Rauball überreichte dem Spielführer die Trophäe nach dem 3:1 (2:0) zum Abschluss gegen Hannover 96 in der Münchner Allianz Arena.

Der Vereinsname des erfolgreichen Titelverteidigers war zu diesem Zeitpunkt bereits in die elf Kilogramm schwere und mit 50.000 Euro versicherte "Salatschüssel" eingraviert. Der FC Bayern hatte sich den historischen vierten Titel in Serie und 26. der Klubgeschichte bereits in der Vorwoche durch ein 2:1 beim FC Ingolstadt gesichert.

Nach ersten Feierlichkeiten im Stadion rund um das Spiel gegen 96 steigt am Sonntag die Meistersause auf dem Rathausbalkon am Marienplatz. Für die Bayern ist es die 25. Meisterschaft in der Bundesliga (seit 1963), weshalb sie in der kommenden Spielzeit einen besonderen Aufnäher auf dem Trikotärmel tragen dürfen. Dieser enthält den Schriftzug "Bundesliga 25 Meisterschaften".