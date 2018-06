Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin hat den Vertrag mit Adrian Nikci um ein Jahr bis 2017 verlängert. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2015 vom 1. FC Nürnberg ablösefrei zu den Köpenickern und verpasste verletzungsbedingt einen Großteil der Saison.

In der Rückrunde kämpfte sich der Schweizer, der auch die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt, zurück in die Mannschaft und erzielte in acht Spielen für die Eisernen ein Tor.