Köln (SID) - Im Laufe der 53. Saison der Fußball-Bundesliga wurden insgesamt acht Trainer ihres Amtes entbunden oder traten freiwillig zurück - je zwei Entlassungen davon ereilte allein die Übungsleiter von 1899 Hoffenheim und Hannover 96.

Die Trennung von André Breitenreiter am 14. Mai durch Schalke sorgte für den vorläufig letzten Trainerwechsel in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga. - Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:

1. Lucien Favre (Borussia Mönchengladbach). - 20. September 2015. - Nachfolger: André Schubert

2. Markus Gisdol (1899 Hoffenheim). - 26. Oktober 2015. - Nachfolger: Huub Stevens

3. Alexander Zorniger (VfB Stuttgart). - 24. November 2015. - Nachfolger: Jürgen Kramny

4. Michael Frontzeck (Hannover 96). - 21. Dezember 2015. - Nachfolger: Thomas Schaaf

5. Huub Stevens (1899 Hoffenheim). - 10. Februar 2016. - Nachfolger: Julian Nagelsmann

6. Armin Veh (Eintracht Frankfurt). - 06. März 2016. - Nachfolger: Niko Kovac

7. Thomas Schaaf (Hannover 96). - 03. April 2016. - Nachfolger: Daniel Stendel

8. André Breitenreiter (Schalke 04). - 14. Mai 2016. - Nachfolger: steht noch nicht fest (SID)