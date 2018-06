Dresden (SID) - Drittliga-Meister Dynamo Dresden empfängt Werder Bremen, Betis Sevilla und den FC Everton zum Dresden-Cup im Vorfeld des Saisonstarts in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Turnier wird am 29. und 30. Juli im DVV-Stadion ausgetragen. Das gaben die Sachsen am Samstag bekannt.

Eine Woche später startet die 2. Liga. Dynamo Dresden hatte sich bereits vier Spieltage vor dem Saisonende der 3. Liga als Aufsteiger für die 2. Bundesliga qualifiziert.