Sinsheim (SID) - Die Trennung von André Breitenreiter nach dem letzten Spiel von Schalke 04 bei 1899 Hoffenheim sorgte für den achten Trainerwechsel in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga. Ein Nachfolger für den 42-Jährigen steht noch nicht fest. - Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:

1. Lucien Favre (Borussia Mönchengladbach). - 20. September 2015. - Nachfolger: André Schubert

2. Markus Gisdol (1899 Hoffenheim). - 26. Oktober 2015. - Nachfolger: Huub Stevens

3. Alexander Zorniger (VfB Stuttgart). - 24. November 2015. - Nachfolger: Jürgen Kramny

4. Michael Frontzeck (Hannover 96). - 21. Dezember 2015. - Nachfolger: Thomas Schaaf

5. Huub Stevens (1899 Hoffenheim). - 10. Februar 2016. - Nachfolger: Julian Nagelsmann

6. Armin Veh (Eintracht Frankfurt). - 06. März 2016. - Nachfolger: Niko Kovac

7. Thomas Schaaf (Hannover 96). - 03. April 2016. - Nachfolger: Daniel Stendel

8. André Breitenreiter (Schalke 04). - 14. Mai 2016. - Nachfolger: steht noch nicht fest (SID)