Bremen (SID) - Eintracht Frankfurt hat im Relegations-Hinspiel zur Fußball-Bundesliga am kommenden Donnerstag (19. Mai) um 20.30 Uhr (Sky und ARD) gegen den Zweitligadritten 1. FC Nürnberg zunächst Heimrecht. Das Rückspiel findet am 23. Mai (20.30 Uhr/Sky und ARD) in Nürnberg statt. Die Hessen verloren am Samstag das Abstiegs-"Endspiel" in der Bundesliga bei Werder Bremen 0:1 (0:0) und rutschten auf den 16. Tabellenplatz ab.

Jeweils einen Tag später finden die Partien zwischen den Würzburger Kickers, Dritter der 3. Liga, und dem MSV Duisburg, Tabellen-16. der 2. Bundesliga, statt. Das erste Duell steigt in Würzburg und wird ebenso wie das Rückspiel in Duisburg um 19.10 Uhr (beide ARD) beginnen.