München (SID) - Tore hat Robert Lewandowski ja schon viele geschossen, aber so schnell und so viele wie in dieser Saison dann auch noch nicht. Das mag unter anderem daran gelegen haben, dass nicht nur der FC Bayern in Borussia Dortmund einen Antreiber hatte, sondern auch Lewandowski im Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang.

Was Lewandowski auszeichnet, ist die erstaunliche Vielseitigkeit beim Torschuss - zu bestaunen am 22. September 2015. Nach seiner Einwechslung zur 2. Halbzeit gelangen ihm von der 51. bis zur 60. Minute fünf Treffer: drei in 3:22 Minuten, vier in 5:42, fünf in 8:59 Minuten - alles für sich ein Weltrekord.

Am Samstag erzielte Lewandowski gegen Hannover 96 mal eben noch schnell seinen 30. Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Er ist damit der erste Torjäger seit Dieter Müller (1. FC Köln) vor 39 Jahren und erst der fünfte überhaupt, der 30 oder mehr Tore in einer Saison erzielt hat. Es müllert in München.