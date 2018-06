Frankenthal (dpa) - Ein Mann hat sein zwei Monate altes Baby aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock geworfen. Der Säugling sei in der Nacht noch am Tatort im pfälzischen Frankenthal gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Mit einem Messer verletzte der 32-Jährige seine Freundin und seine sechs Jahre alte Tochter. Wie die Ermittler berichten, waren der Mann und seine 20 Jahre alte Partnerin in Streit geraten. Während der Auseinandersetzung stach er mit einem Messer auf die Frau ein. Danach packte der Mann den Säugling und warf ihn in den Tod.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.