Schalke trennt sich nach Saison von Trainer Breitenreiter

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wird sich nach dieser Saison von Trainer André Breitenreiter trennen. Diese Entscheidung habe ihm der neue Sport-Vorstand Christian Heidel "sehr offen und direkt" mitgeteilt, sagte Breitenreiter am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky. Über einen möglichen Nachfolger könne er nichts sagen.

Hamilton schnappt Rosberg Pole iin Barcelona weg - Vettel Sechster

Barcelona (dpa) - WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat die Pole Position für den Europa-Auftakt der Formel 1 verpasst. Weltmeister Lewis Hamilton schnappte dem 30 Jahre alten Mercedes-Teamkollegen am Samstag in der Qualifikation für den Großen Preis von Spanien den besten Startplatz mit 0,280 Sekunden Vorsprung weg. Für den Briten ist es die 52. Pole. Dritter wurde Daniel Ricciardo im Red Bull vor seinem ins A-Team beförderten Stallrivalen Max Verstappen. Sebastian Vettel kam im Ferrari nicht über Rang sechs noch hinter seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen hinaus.

FIFA-Chefaufseher Scala tritt wegen Kongressbeschluss zurück

Mexiko-Stadt (dpa) - FIFA-Chefaufseher Domenico Scala hat nach einer umstrittenen Entscheidung des Fußball-Weltverbandes beim Kongress in Mexiko-Stadt seinen Rücktritt erklärt. Der Schweizer reagierte damit auf den Beschluss, dass das FIFA-Council für ein Jahr ermächtigt wird, Mitglieder der eigenen Kontrollinstanzen zu benennen oder zu entlassen. "Die Gremien werden damit faktisch ihrer Unabhängigkeit beraubt und drohen zu Erfüllungsgehilfen derjenigen zu werden, die sie eigentlich überwachen sollten", schrieb der Vorsitzende der Audit- und Compliance-Kommission in seiner Rücktrittserklärung am Samstag. Die FIFA verliert damit den Architekten ihrer Reformagenda.

NHL-Profi Rieder fällt für den Rest der Eishockey-WM aus

St. Petersburg (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam muss für den Rest der WM ohne NHL-Profi Tobias Rieder auskommen. Der Stürmer der Arizona Coyotes hat sich einen Teileinriss des Innenbandes im linken Knie zugezogen und muss für voraussichtlich vier bis sechs Wochen aussetzen. Der Landshuter hatte sich am Donnerstag beim 2:5 gegen Kanada bei einem Zusammenprall mit dem kanadischen NHL-Spieler Corey Perry verletzt.

Finnland hat Viertelfinal-Teilnahme bei Eishockey-WM sicher

St. Petersburg/Moskau (dpa) - Finnland steht neben Tschechien als Viertelfinalist der Eishockey-Weltmeisterschaft in Russland fest. Mit dem 3:1 gegen Frankreich bleibt der zweimalige Titelträger auch nach dem fünften Vorrundenspiel in St. Petersburg ohne Punktverlust. Das 18 Jahre alte Toptalent Patrik Laine erzielte bei dem Erfolg am Samstag bereits seinen fünften Turniertreffer. In Moskau hielt Schweden mit dem 3:2 gegen Norwegen klar Kurs auf die Runde der besten Acht.

NHL-Profi Kühnhackl verliert mit Pittsburgh erstes Playoff-Halbfinale

Pittsburgh (dpa) - Eishockey-Profi Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins das erste Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL verloren. Gegen die Tampa Bay Lightning unterlag der Champion von 2009 am Freitag (Ortszeit) mit 1:3 und steht vor dem zweiten Heimspiel am kommenden Montag bereits unter Druck.

Deutsche Triathleten verpassen Olympia-Norm in Yokohama

Yokohama (dpa) - Die deutschen Triathleten haben ihre letzte Chance verpasst, einen weiteren Platz für die Olympischen Spiele in Rio zu ergattern. Keinem Vertreter der Deutschen Triathlon Union gelang am Samstag beim WM-Rennen in Yokohama der geforderte Platz unter den ersten Acht. Damit bleibt Anne Haug die einzige deutsche Triathletin, die das Ticket für Rio sicher hat. Sieger beim vierten von neun Rennen der WM-Serie wurden Titelverteidigerin Gwen Jorgensen aus den USA und der WM-Spitzenreiter Mario Mola aus Spanien.

Day bei Players weiterhin vorn - Cejka starker Dritter

Ponte Vedra Beach (dpa) - Am zweiten Tag der Players Championship in Ponte Vedra Beach hat Jason Day seine Spitzenposition verteidigt. Der australische Golfprofi konnte am Freitag (Ortszeit) aufgrund einer zweistündigen Sturmunterbrechung und anschließender Dunkelheit auf dem Par 72-Kurs des TPC Sawgrass allerdings nur 14 Bahnen spielen. Dennoch liegt der Weltranglisten-Erste mit einem Gesamtergebnis von -14 insgesamt drei Schläge vor dem Iren Shane Lowry. Dritter ist Alex Cejka. Der in Las Vegas lebende 45-Jährige blieb wie schon zum Auftakt mit einer 67er Runde fünf Schläge unter Platzstandard.