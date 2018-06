Bilthoven (SID) - Die Hockey-Frauen des UHC Hamburg haben den Finaleinzug des EuroHockey Club Champions Cup in Bilthoven verpasst. Der deutsche Meister unterlag im Halbfinale am Samstagnachmittag mit 2:5 (1:3) gegen den 13-fachen Cup-Sieger HC Den Bosch aus den Niederlanden.

Kristina Hillmann hatte Hamburg in der sechsten Minute in Führung geschossen, doch Maartje Paumen drehte die Partie quasi im Alleingang: Die Olympiasiegerin von Peking und London traf in der zwölften Minute zunächst zum Ausgleich, kurz darauf verwandelte sie zwei Siebenmeter (16./21.). Nach dem Seitenwechsel konnte der UHC durch Nora Korn (40.) zwischenzeitlich auf 2:3 verkürzen, ehe Lidewij Welten mit ihren zwei Toren (41./48.) zum Endstand traf.