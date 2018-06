Beirut (AFP) Im Osten Syriens hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Aktivistenangaben ein von Regierungstruppen kontrolliertes Krankenhaus in ihre Gewalt gebracht und das medizinische Personal als Geiseln genommen. Bei dem Angriff auf das Krankenhaus in Deir Essor seien am Samstag mindestens 20 regierungstreue Soldaten und Milizionäre getötet worden, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP.

