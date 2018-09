Berlin (dpa) - ZSKA Moskau hat zum siebten Mal in der europäischen Basketball-Königsklasse triumphiert und kehrt nach 2008 wieder auf den Euroleague-Thron zurück.

Der russische Champion setzte sich in einem hitzigen Finalduell mit dramatischer Schlussphase in Berlin mit 101:96 (83:83, 50:30) gegen Fenerbahce Istanbul durch.

Vor 12 250 Zuschauern, darunter überwiegend lautstarke Fenerbahce-Anhänger, war der Franzose Nando de Colo mit 22 Punkten bester Werfer bei Moskau. Der 28-Jährige war bereits als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet worden. Istanbul muss weiter auf den ersten Euroleague-Titel warten, Bobby Dixon kam auf 17 Zähler. Zuvor hatte sich Kuban Krasnodar im Spiel um Platz drei gegen Laboral Kutxa Vitoria mit 85:75 durchgesetzt.

Moskau beendete seine Negativserie nach sechs titellosen Teilnahmen in Serie beim Final Four der besten vier Teams Europas und wurde seinem Anspruch mit dem teuersten Team des Kontinents gerecht. Nach einem engen ersten Viertel setzte sich ZSKA Mitte des zweiten Abschnitts angeführt vom genialen Guard-Duo de Colo und Milos Teodosic (19 Punkte) deutlich ab.

Trotz eines zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstands blieb Fenerbahce im Spiel, konnte zunächst aber wegen schwacher Wurfquoten noch nicht entscheidend herankommen. Der frühere NBA-Profi Jan Vesely verfehlte alleine seine ersten neun Freiwürfe. Als Fenerbahce die defensive Intensität im Schlussabschnitt erhöhte, versagten jedoch auch ZSKA die Nerven. Istanbul ging sogar 83:81 in Führung, Wiktor Chrjapa rettete ZSKA aber in die Verlängerung. Dort drehte vor allem de Colo wieder auf und erzielte zehn Punkte in den letzten fünf Minuten.

Als letzter Bundesligist in der Euroleague hatten die Brose Baskets aus Bamberg knapp den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Ein deutsches Team stand bislang noch nie im Final Four. In der kommenden Saison wird das Euroleague-Feld von 24 auf 16 Teilnehmer verkleinert, für Deutschland ist dann ein Startplatz vorgesehen.

