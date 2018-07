München (AFP) Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) war bei den Zuschauern in Deutschland so erfolgreich wie seit Jahren nicht mehr. Nach den am Sonntag veröffentlichten Einschaltquoten schalteten im Durchschnitt 9,33 Millionen Fernsehzuschauer das in der ARD übertragene Finale in Stockholm ein.

