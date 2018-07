Frankfurt/Main (AFP) Die Grünen wollen mit der Forderung nach höheren Steuern für Vermögende in den Bundestagswahlkampf ziehen - trotz schlechter Erfahrungen bei der letzten Wahl im September 2013. "Klar ist: Vermögensbesteuerung wird in der einen oder anderen Form in unserem Wahlprogramm vorkommen", sagte die Parteivorsitzende Simone Peter der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.