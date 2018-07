Barcelona (SID) - Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda hat Weltmeister Lewis Hamilton (England) die Schuld für den Startcrash beim Großen Preis von Spanien mit Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg (Wiesbaden) gegeben. "Für mich ist das inakzeptabel", sagte der Aufsichtsratschef des Mercedes-Formel-1-Teams bei Sky: "Es kann nicht sein, dass die beiden sich gegenseitig von der Piste rempeln. Da muss man in erster Linie mit Lewis reden, der mit einem Kraftakt versucht vorzufahren. Nico will seine Position verteidigen. Warum macht Lewis das? Das Rennen ist noch lang."

Mercedes-Aufsichtsratschef Dieter Zetsche, der dem Weltmeisterteam zum Start der Europa-Saison beim fünften von 21. Läufen einen Besuch abstattete, schüttelte beim Anblick der Szene fassungslos mit dem Kopf. Noch während des Rennens kamen beide Fahrer und die Teamführung um Lauda, Motorsportchef Toto Wolff und Technikchef Paddy Lowe zu einem Krisengespräch im Motorhome der Silbernen zusammen.

Damit setzt sich die Feindschaft der beiden Teamrivalen, die in den Jahren 2014 und 2015 mehrfach auf der Strecke aneinandergeraten waren, auch in der neuen Saison fort. Hamilton steht nach zwei WM-Titeln in Folge unter großem Druck: Rosberg hatte die ersten vier Rennen der Saison gewonnen und führte vor dem fünften Lauf das Klassement mit der Maximalausbeute von 100 Punkten deutlich vor Hamilton (57) an.