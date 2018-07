Duisburg (SID) - Der MSV Duisburg hat sich mit einem Sieg gegen Aufsteiger RB Leipzig in die Relegation um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gerettet. Die Zebras gewannen 1:0 (1:0) und haben damit die Chance gegen Drittligist Würzburger Kickers am 20. und 24. Mai ihre Aufholjagd zu krönen. 32 Spieltage lang hatte der MSV auf einem direkten Abstiegsplatz gestanden.

Der Georgier Giorgi Chanturia erzielte in der 75. Minute das erlösende Tor vor 28.209 Zuschauern an der Wedau. Kingsley Onuegbu (28.) und Stanislav Iljutcenko (33.) hätten den MSV schon in der ersten Halbzeit in Führung schießen können, scheiterten jedoch an Leipzigs Keeper Peter Gulacsi.

Auf der anderen Seite hatte Zweitliga-Neuling Marcel Lenz, der den am Sprunggelenk verletzten Stammtorwart Michael Ratajczak vertrat, zunächst wenig zu tun. Leipzig tat im letzten Spiel unter Trainer Ralf Rangnick nicht mehr als nötig, der Brauseklub war mit sechs Neuen im Vergleich zum Sieg in der Vorwoche gegen den Karlsruher SC angetreten.

Beste Duisburger waren Lenz und Kapitän Branimir Bajic, bei den Gästen aus Sachsen überzeugte neben Gulacsi Stürmer Youssuf Poulsen.