Hoffenheim (SID) - Stürmer Mark Uth vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim könnte nach Informationen des kicker am Dienstag der große Überraschungskandidat im vorläufigen EM-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw werden. Laut eines Berichts des Fachblatts beobachtet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den 24-Jährigen intensiv. Die endgültige Entscheidung, ob er am Dienstag wirklich für die EURO (10. Juni bis 10. Juli) nominiert wird, sei aber noch nicht gefallen.

Der gebürtige Kölner Uth hatte nach 20 Toren in 36 Spielen für den niederländischen Klub SC Heerenveen zunächst einen schwierigen Einstieg in Hoffenheim. Seit der Amtsübernahme von Trainer Julian Nagelsmann ist er Stammspieler und erzielte als rechter Flügelspieler acht Tore in 13 Spielen.