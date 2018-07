Manchester (SID) - Die Begegnung zwischen Manchester United und dem AFC Bournemouth am letzten Spieltag der englischen Premier League ist aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Zuvor war das Stadion Old Trafford evakuiert worden. Auf der Tribüne im Nordwesten der Arena war ein verdächtiges Paket mit einem "unglaublich echt wirkenden Sprengsatz" gefunden worden, das später kontrolliert gesprengt wurde, wie die Polizei in Manchester mitteilte.

Bei dem Paket soll es sich um ein Übungsgerät eines privaten Unternehmens handeln, gab die Polizei am Sonntagabend bekannt. Nach einem Test im Stadion sei es vergessen worden.

Das Spiel wird unterdessen am Dienstag nachgeholt. Manchester mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat die Teilnahme an der Europa League sicher.