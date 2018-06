München (SID) - Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich bei der internen Meisterfeier von Bayern München alle Mühe gegeben, jeden Hauch von Unzufriedenheit angesichts des Ausscheidens im Halbfinale der Champions League zu zerstreuen. "Es war eine Saison, wie man sie sich nur wünscht. Wir dürfen stolz sein auf unseren FC Bayern", sagte Rummenigge am Samstagabend im Münchner Postpalast.

"Es ist nicht normal, wenn man viermal hintereinander deutscher Meister wird, es ist nicht normal, wenn man nächste Woche im DFB-Pokalfinale steht, und es ist auch nicht normal, wenn man fünf Mal hintereinander das Halbfinale der Champions League erreicht", betonte er. Es sei "kein Zufall", dass die Mannschaft "nie nachlässt", sagte der Klubboss: "Wir haben eine tolle Mannschaft - auf und außerhalb des Platzes."

Rummenigge würdigte erneut die "drei überragenden Jahre" mit Trainer Pep Guardiola. "Du wirst den FC Bayern als Freund verlassen", rief er dem scheidenden Coach unter Standing Ovations zu: "Ich habe noch nie einen Trainer erlebt mit dieser Intensität und dieser Qualität. Du warst mehr als nur der Trainer des FC Bayern, du warst der Botschafter des FC Bayern."

Zum Abschluss erwartet Rummenigge am kommenden Samstag in Berlin im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund den nächsten Titel von Guardiola. "Das ist ein wichtiges Spiel, das weißt du", sagte er zum Katalanen, "das Double in Deutschland zählt sehr viel."

Zu den Gästen zählten Ligapräsident Reinhard Rauball und DFL-Geschäftsführer Christian Seifert ebenso wie der neue DFB-Präsident Reinhard Grindel, aus dessen Glückwunschbrief Rummenigge zitierte. "Vielleicht werden wir erst in einigen Jahren wirklich verstehen, wie sehr der FC Bayern München den deutschen Fußball in diesen Jahren angeführt, entwickelt und geprägt hat", schrieb Grindel: "Der Mannschaft von Pep Guardiola ist es gelungen, die glorreichen Jahre des FC Bayern mit jeweils drei Meisterschaften (...) sogar zu übertreffen."