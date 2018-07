Bremen (SID) - Ob er wirklich der Torschütze sei, an der Klärung dieser Frage war Papy Djilobodji überhaupt nicht interessiert. "Das ist mir völlig egal. Wenn es mein Tor war, war es auf jeden Fall mein Schönstes", sagte der Senegalese mit strahlendem Lächeln.

Der wichtigste Treffer seiner Karriere war es allemal, denn er bewahrte sich und seine Bremer Teamkollegen damit vor einer nervenaufreibenden Relegation gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Nürnberg. Und riss die Profis von Eintracht Frankfurt in der 88. Minute durch sein 1:0 auf Vorarbeit von Mannschaftskamerad Anthony Ujah aus allen Träumen vom sofortigen Klassenerhalt.

Den bescherte er nun dem SV Werder und kompensierte damit auch einen Ausraster aus der Partie der Hanseaten gegen Mainz 05. In dieser Begegnung hatte der 27-Jährige den Mainzer Pablo de Blasis mit der bekannten Kopf-ab-Geste konfrontiert. Was ihm eine Sperre von zwei Spielen in der wichtigen Endphase der Saison einhandelte.

Geklärt werden muss jetzt noch, ob der Nationalspieler, Leihgabe des FC Chelsea, nach London zurückkehren muss. Einem klaren Bekenntnis wich Djilobodji aus: "Wir werden miteinander sprechen und dann eine Entscheidung treffen."