Windsor (dpa) - Königin Elizabeth II. hat am Abend die finale Show zu ihrem 90. Geburtstag in Windsor eröffnet. Vor rund 5500 Zuschauern in einer Arena nahe Schloss Windsor trafen die Königin und Prinzgemahl Philip per Kutsche ein. Für die etwa 90-minütige Show wurden internationale Stars wie Kylie Minogue, Gary Barlow, James Blunt und Andrea Bocelli erwartet. Sie bilden aber nur das Rahmenprogramm für die eigentlichen Stars: die Pferde. Berittene Gardisten, Kunstreiter und Kapellen aus aller Welt führen in der Arena Choreographien auf, die an wichtige Ereignisse im Leben der Königin erinnern.

