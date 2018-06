Windsor (dpa) - Am letzten Tag der Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Elizabeth II. in Windsor hat die Stadt dem großen Finale entgegengefiebert. Bei sommerlichen Temperaturen versammelten sich am Abend Tausende im Park von Schloss Windsor zu einem Picknick, um die Show zum 90. Geburtstag der Königin an großen Leinwänden zu verfolgen, etwa 5500 Zuschauer hatten Karten für das abendliche Spektakel direkt unterhalb des Schlosses ergattern können. Es galt strikter Dresscode. Für die Show wurden internationale Stars wie Kylie Minogue, James Blunt und der Startenor Andrea Bocelli erwartet.

