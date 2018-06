Barcelona (dpa) - Nico Rosberg startet beim Großen Preis von Spanien in der Formel 1 heute vom zweiten Platz. Der WM-Spitzenreiter musste sich in der Qualifikation in Barcelona nur seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton geschlagen geben. Der dreimalige Weltmeister und Titelverteidiger konnte in dieser Saison noch kein Rennen gewinnen. Die bisherigen vier WM-Läufe entschied Rosberg für sich. Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari für das Spanien-Rennen nur auf den sechsten Rang.

