Warschau (AFP) Polnische Abtreibungsgegner sind am Sonntag für ein fast vollständiges Abtreibungsverbot auf die Straße gegangen. "Heute fordern wir unsere staatlichen Behörden auf, ungeborenen Kindern vollen rechtlichen Schutz zu gewähren", sagte Pawel Kwasniak, einer der Organisatoren, bei einem Protestmarsch in Warschau vor rund 1000 Teilnehmern. Nach Angaben der Veranstalter gab es ähnliche Demonstrationen in 140 Städten im ganzen Land.

