Cannes (SID) - Tennisrüpel John McEnroe hat es auf die große Leinwand geschafft - in Gestalt des amerikanischen Hollywood-Schauspielers Shia LaBeouf. In dem Streifen Borg/McEnroe, den die schwedische Produktionsfirma Film Vaest im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes ankündigte, verkörpert der 29-jährige LaBeouf den einst besten Tennisspieler der Welt in dessen legendärer Rivalität mit dem Schweden Björn Borg.

Die Rolle des fünfmaligen Wimbledon- und French-Open-Gewinners Björn Borg übernimmt der in seiner isländischen Heimat sehr bekannte Schauspieler Sverrir Gudnason. Borgs legendären Trainer Lennart Bergelin verkörpert der Schwede Stellan Skarsgard. Die Dreharbeiten finden im Herbst dieses Jahres in Schweden, London, Monaco und New York statt.