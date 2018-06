Mogadischu (dpa) – Somalische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat verhindert. Mitarbeiter des Nachrichtendienstes hätten in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Mogadischu ein Auto und mehrere Laptops mit Sprengstoff entdeckt, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter der Behörde. Ein mutmaßliches IS-Mitglied sei festgenommen worden. Zudem seien im Namen des IS verfasste Schriftstücke sichergestellt worden.

