Bonn (AFP) Nach der Einigung der internationalen Gemeinschaft auf ein umfassendes Klimaschutzabkommen bei der UN-Konferenz in Paris haben in Bonn mehrtägige Gespräche über die Ausgestaltung und Umsetzung der Vereinbarung begonnen. Bei einer Pressekonferenz würdigte die derzeitige Präsidentin der Weltklimakonferenz COP 21, Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royale, am Montag die bisherigen Fortschritte. Auch Royales Nachfolger, der marokkanische Außenminister Salaheddine Mezzouar, äußerte sich positiv über den "dynamischen Prozess", der seit Paris eingesetzt habe.

