London (SID) - Jungstar Marcus Rashford von Rekordmeister Manchester United gehört etwas überraschend zu Englands vorläufigem Kader für die Fußball-EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli). Nationaltrainer Roy Hodgson berief den 18-Jährigen, der bislang noch kein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft bestritten hat, am Montag in das von Kapitän Wayne Rooney (Manchester United) angeführte 26-köpfige Aufgebot des Weltmeisters von 1966.

"Er hat es sich verdient, dabei zu sein", sagte Hodgson mit Blick auf Shootingstar Rashford, der in seinen ersten 16 Pflichtspielen für die Mannschaft von Weltmeister Bastian Schweinsteiger sieben Tore erzielte: "Ich bin gespannt, was er zeigen kann."

Mit dabei ist auch das furiose Sturm-Duo Jamie Vardy (Leicester City) und Harry Kane (Tottenham Hotspur). Die beiden hatten sich in der abgelaufenen Saison in der Premier League ein packendes Duell um die Torjäger-Krone geliefert, wobei Kane mit 25 Treffern letztlich ein Tor mehr als Vardy auf dem Konto hatte.

Bis Ende Mai muss Hodgson noch drei Akteuere aus dem Aufgebot streichen. Bei der EM-Endrunde trifft England in der Gruppe B auf die Slowakei, Russland und Nachbar Wales zu tun. - Englands vorläufiger EM-Kader:

Tor: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City), Tom Heaton (FC Burnley)

Abwehr: Ryan Bertrand (FC Southampton), Gary Cahill (FC Chelsea), Nathaniel Clyne (FC Liverpool), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (FC Everton), Kyle Walker (Tottenham Hotspur)

Mittelfeld: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley (FC Everton), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Danny Drinkwater (Leicester City), Jordan Henderson (FC Liverpool), Adam Lallana (FC Liverpool), James Milner (FC Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Andros Townsend (Newcastle United), Jack Wilshere (FC Arsenal)

Angriff: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (FC Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City)