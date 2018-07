Hamburg (SID) - Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat sich nach Platz zehn in der abgelaufenen Saison eine Urlaubssperre verordnet. "Die Sommerpause werden wir nutzen, um personelle und strukturelle Themen anzugehen", sagte Labbadia am Pfingstmontag: "Für uns gibt es erstmal keinen Urlaub." Er befinde sich mit Sportchef Dietmar Beiersdorfer im "Dauer-Austausch. Es vergehen kaum zwei, drei Stunden, in denen wir nicht sprechen".

Die ersten Entscheidungen in Sachen Personalplanung sind auch schon getroffen. Neben Torjäger Bobby Wood, der vom Zweitligisten Union Berlin an die Elbe wechselt, wird zur kommenden Saison auch der zuletzt an Fortuna Düsseldorf ausgeliehene Kerem Demirbay die Hamburger verstärken. "Bei uns hat er einen Vertrag, er kommt zurück", sagte Labbadia.

Zudem gilt die Verpflichtung von Keeper Christian Mathenia vom Ligarivalen Darmstadt 98 als offenes Geheimnis. Er soll in der Hansestadt den scheidenden Jaroslav Drobny ersetzen. Drobny erhält beim HSV ebenso wie Gojko Kacar, Ivo Ilicevic, Ivica Olic und Artjoms Rudnevs keinen neuen Vertrag.

Der 35 Jahre alte Verteidiger Emir Spahic steht dagegen unmittelbar vor einer Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts. "Er hat uns signalisiert, dass er uns noch ein Jahr unterstützen möchte. Die Qualität ist da, wir könnten uns das vorstellen", sagte Labbadia.

Mit Blick auf die zurückliegende Spielzeit stehe der HSV am Ende der Saison "da, wo wir hingehören. Wir hätten mehr Punkte haben können - aber nach unten und oben war viel möglich", sagte Labbadia und gab für die kommende Serie eine klare Zielsetzung aus: "Wir wollen nicht eine Sekunde nach unten schauen müssen. Das wäre der nächste Schritt."