London (AFP) Knapp sechs Wochen vor dem britischen Referendum über Ausstieg oder Verbleib in der Europäischen Union haben sich mehr als 300 britische Geschäftleute für den Brexit ausgesprochen. Die "Brüsseler Bürokratie hemmt jeden einzelnen der 5,4 Millionen britischen Betriebe, obwohl nur eine kleine Minderheit wirklich Geschäfte mit der EU macht", hieß es in einem am Montag im "Daily Telegraph" gedruckten offenen Brief.

