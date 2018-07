London (AFP) "Hello, world." Mit diesem lakonischen Gruß ist der britische Geheimdienst GCHQ am Montag auf Twitter aus der Deckung gekommen. Die Cyberspace-Spionagebehörde ist der erste Geheimdienst von der Insel, der dem Kurznachrichtendienst offiziell als Nutzer beitrat. Das sei "ein großer Schritt", der helfen solle, der Öffentlichkeit die Arbeit des GCHQ zu erklären, hieß es in einer Pressemitteilung.

