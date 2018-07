Havanna (AFP) Kindersoldaten der kolumbianischen Farc sollen die Rebellenlager nach und nach verlassen. Darauf hätten sich die Regierung und die Vertreter der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) bei den Friedensgesprächen in Kuba geeinigt, erklärten beide Verhandlungsparteien am Sonntag in Havanna. Alle unter 15-Jährigen würden aus den Reihen der etwa 7000 Farc-Kämpfer entlassen. Dafür solle binnen 14 Tagen ein detaillierter Plan ausgearbeitet werden.

