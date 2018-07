Mexiko-Stadt (AFP) Trotz Rettungsbemühungen von Tierschützern sind am Wochenende an der mexikanischen Küste 24 Kurzflossen-Grindwale verendet. Die Meeressäuger waren am Samstag am Strand von San Felipe im Norden Mexikos gestrandet, wie die Naturschutzbehörde Profepa am Sonntag mitteilte. Tierschützer, Soldaten und Fischer hätten versucht, sie vor dem Austrocknen zu schützen und zurück ins tiefe Wasser zu ziehen. Doch dies sei nur bei zwei erwachsenen Tieren und einem Kalb gelungen.

