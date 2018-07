Bayern müssen vor Pokalfinale weiter um Alonso und Martínez bangen

München (dpa) - Der FC Bayern muss für das DFB-Pokalendspiel gegen Borussia Dortmund weiterhin um den Einsatz der Spanier Xabi Alonso und Javi Martínez bangen. Martínez, der sich in der vergangenen Woche im Training am Sprunggelenk verletzt hatte, ließ sich am Wochenende behandeln. Der Defensivallrounder verzichtete deshalb auch auf eine Teilnahme an der Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon. Alonso war bei den Feierlichkeiten des 26. Meistertitels der Münchner dabei. Der Mittelfeldspieler ließ aber seinen Einsatz im Finale am Samstag in Berlin gegen den BVB offen. Definitiv fehlen werden Holger Badstuber und Arjen Robben.

West Ham United holt Gladbachs Nordtveit

Mönchengladbach (dpa) - Sechs Jahre nach seinem Abschied aus London kehrt Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldprofi Havard Nordtveit in die britische Premier League zurück. Der 25-jährige Norweger soll zum 1. Juli zu West Ham United wechseln, nachdem sein Vertrag bei der Borussia ausläuft, wie der Londoner Verein am Montag mitteilte. "Es ist für mich immer ein Traum gewesen, in der Premier League zu spielen", sagte Nordtveit. Der defensive Mittelfeldspieler stand zwischen 2007 und 2010 für Arsenal auf dem Rasen und war im Dezember 2010 nach Mönchengladbach gewechselt.

Neuling Rashford für Englands vorläufigen EM-Kader nominiert

London (dpa) - Englands Fußball-Nationaltrainer Roy Hodgson hat überraschend Länderspiel-Neuling Marcus Rashford von Manchester United in seinen vorläufigen EM-Kader berufen. Das 18 Jahre alte Top-Talent steht in dem 26-Mann-Aufgebot für die Test-Länderspiele vor der Europameisterschaft in Frankreich, wie der englische Verband am Montag mitteilte. Der Kader wird angeführt von Kapitän Wayne Rooney. Die Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur und der FC Liverpool stellen mit jeweils fünf Spielern das größte Aufgebot.

SC Paderborn: Rücktritt von Präsident Finke - Trainer Müller bleibt Paderborn (dpa) - Nach dem Abstieg des SC Paderborn in die 3. Fußball-Liga ist Präsident Wilfried Finke am Montag zurückgetreten. Das gab der Verein bekannt. Auch die Vizepräsidenten Josef Ellebracht und Rudolf Christa treten zurück. Finkes Nachfolger wird der bisherige Geschäftsführende Vizepräsident Martin Hornberger. Trainer René Müller bleibt Chefcoach der Ostwestfalen, deren Sturz in die Drittklassigkeit am Montag nach dem 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg feststand. Der 65 Jahre alte Möbel-Unternehmer Finke stand dem einstigen Bundesligisten seit April 1997 vor.

Verdächtiges Objekt in Manchester war bei Übung vergessene Attrappe Manchester (dpa) - Das verdächtige Päckchen im Old-Trafford-Stadion in Manchester hat sich als vergessene Sprengsatzattrappe entpuppt. Wie die Polizei am späten Sonntag mitteilte, war diese versehentlich von einem privaten Unternehmen nach einer Übung mit Sprengstoffsuchhunden vergessen worden. Nur rund 20 Minuten vor Anpfiff der Premier-League-Begegnung Manchester United gegen Aufsteiger Bournemouth war die Arena geräumt und die Partie am letzten Spieltag abgesagt worden.

Maxine Wolters schwimmt ins EM-Halbfinale über 200 Meter Rücken

London (dpa) - Maxine Wolters hat als einzige deutsche Schwimmerin am Montag die Vorläufe bei den Europameisterschaften in London überstanden. Die 16-Jährige aus Hamburg erreichte über 200 Meter Rücken in 2:13,57 Minuten als 16. das Halbfinale am Abend (19.52 Uhr/ZDFinfo und Eurosport). "Morgens fällt es mir immer schwer, etwas aus mir herauszukommen. Dafür fand ich das Rennen und die Zeit ganz gut", sagte die Schülerin. Das 15-köpfige deutsche Team besteht größtenteils aus Nachwuchsschwimmern.

Anna-Lena Friedsam erste deutsche Tennis-Siegerin in Nürnberg

Nürnberg (dpa) - Anna-Lena Friedsam hat für den ersten deutschen Sieg beim Tennisturnier in Nürnberg gesorgt. Die 22-Jährige aus Andernach gewann am Montag ihr Erstrundenspiel bei dem mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatzturnier mit 6:3, 6:4 gegen die Schwedin Johanna Larsson. Zuvor hatte Katharina Hobgarski den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 18 Jahre alte Saarländerin, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gelangt war, verlor gegen Varvara Lepchenko aus den USA 0:6, 3:6. Die Setzliste wird von der Weltranglistensiebten und Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien angeführt.

NBA: Toronto Raptors ziehen ins Playoff-Halbfinale ein Toronto (dpa) - Zum ersten Mal in ihrer 21-jährigen Vereinsgeschichte haben die Toronto Raptors den Einzug in das Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA geschafft. Die Kanadier setzten sich am Sonntag (Ortszeit) im entscheidenden siebten Spiel der Eastern Conference gegen Ex-Meister Miami Heat durch. Zu verdanken hatten sie den 116:89-Sieg vor allem Kyle Lowry mit 35 Punkten und dessen Teamkollegen DeMar DeRozan, der es auf 28 Zähler brachte. Toronto trifft nun am Mittwoch auf Vorjahresfinalist Cleveland Cavaliers um LeBron James. Der Sieger dieser Best-of-Seven-Serie zieht ins Playoff-Finale ein.

Hockey-Damen des UHC Hamburg Dritte bei Champions Cup in Bilthoven

Bilthoven/Niederlande (dpa) - Die Hockey-Damen des Uhlenhorster HC Hamburg haben das europäische Champions-Cup-Turnier in Bilthoven als Dritte beendet. Im kleinen Finale setzten sich die Norddeutschen am Pfingstmontag mit 3:2 (3:1) gegen den Club de Campo Madrid aus Spanien durch. Katharina Otte (7. Minute), Jana Teschke (17.) und Nina Steikowsky (28.) erzielten die Tore für die Hamburgerinnen. Im Halbfinale hatten sich die UHC-Damen am Samstag dem niederländischen Favoriten HC Den Bosch mit 2:5 (1:3) geschlagen geben müssen.

Golf: Jason Day gewinnt Players - Alex Cejka Neunter

Ponte Vedra Beach (dpa) - Golfprofi Jason Day ist bei der Players Championship in Ponte Vedra Beach ein Start-Ziel-Sieg gelungen. Der Australier war beim inoffiziellen fünften Major am Donnerstag durch eine 63er Runde in Führung gegangen und hat diese bis zum 72. und letzten Loch am Sonntag nicht mehr abgegeben. Day beendete das Turnier auf dem Par 72-Kurs des TPC Sawgrass mit 15 Schlägen unter Par. Alex Cejka, der als Zweiter auf die Schlussrunde gestartet war, rutschte mit einem Tagesergebnis von 74 auf Rang neun ab und hatte letztlich sieben Schläge Rückstand auf Day.