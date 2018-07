Berlin (dpa) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz geht nicht auf das Angebot von SPD-Chef Sigmar Gabriel ein, mit ihm um die Kanzlerkandidatur zu konkurrieren. In der SPD-Spitze hielten sie zusammen. Sie würden sich nicht gegenseitig die Posten streitig machen. Das sagte Scholz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der SPD-Vorsitzende sei der natürliche Kanzlerkandidat. Gabriel hatte sich in einem "Spiegel"-Interview zwei oder drei Bewerber für die Spitzenkandidatur gewünscht und dafür plädiert, die SPD in einem Mitgliederentscheid darüber abstimmen zu lassen.

