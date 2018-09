Stockholm (AFP) Wegen Völkermords und Kriegsverbrechen ist ein eingebürgerter Ruander in Schweden zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Stockholmer Gericht befand den 61-Jährigen am Montag für schuldig, Befehle erteilt und sich an fünf Angriffen im April und Mai 1994 beteiligt zu haben, bei denen tausende Zivilisten getötet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.